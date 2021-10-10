Bunlar öğrenci değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen “Türk Gençliği Büyük Kurultayı”nda yaptığı konuşmada, salondaki coşku ve heyecan dalgasını görmekten kıvanç duyduğunu belirtti.
GENÇLİĞE SOKAK UYARISI
Boyun vereceklerini ancak boyun eğmeyeceklerini dile getiren Bahçeli, “Gençliğin sokağa düşmesi, geleceğimizin ayağa düşmesidir. Gelecek ayağa düştü mü, yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış demektir. Türk gençliğinin zihni devamlı alarm halinde olmalıdır. Fikirleri her an gelişmeye açık bulunmalıdır.” dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILI
Öğrencilerin haklı talepleri, meşru beklentileri, yurt, barınma ve günlük maişet kaygılarının makul ve mantıklı ihtiyaçların seslendirilmesi olduğunu belirten Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir, kaldı ki yapılan da budur. Ancak yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Üstelik bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Gezi Parkı olaylarında iç isyana kalkışan bunlardır. 6-8 Ekim olaylarında Türkiye’yi karıştırmak isteyen bunlardır. Terör örgütlerinin hücre evlerinde kanlı eylem planları yapan bunlardır. Duvarlara ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazan soysuzlar bunlardır. PKK’nın, DHKP-C’nin, MLKP’nin tasması boğazlarına geçen bunlardır. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular öğrenci falan değil, düpedüz şehir eşkıyasıdır.” dedi.
“Hareketin lideri Devlet Bahçeli” ve “Ülkücü hareket engellenemez” sloganlarının atıldığı kurultay salonunda, “Cumhuriyete yüzyıllık yemin ülküye ömürlük sadakat” yazılı pankart yer aldı.
AKÇA İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bahçeli, hayatını kaybeden Prof. Dr. Akça için başsağlığı mesajı yayınladı. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü, geçmişteki akademik çalışmalarımda müşfik desteğini hiç esirgemeyen saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça’yı kaybetmenin derin hüznünü yaşıyorum. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Sayın Prof.Dr. Mehmet Şakir Akça’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum.