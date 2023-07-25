Devlet Bahçeli'den CHP'deki 'taht kavgalarına' ilk yorum: Sınıf arkadaşım devam etmezse 'Ekrem'e karşı Özgür' derim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması durumunda Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.
"Sınıf arkadaşım devam etmezse 'Ekrem'e karşı Özgür' derim"
CHP'deki taht kavgaları
Seçimlerde alınan yenilgi sonrasında kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yönetimini kendi isteği doğrultusunda değiştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek 'değişim' hareketi başlattı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de İmamoğlu ile birlikte değişim toplantılarına katıldığı ortaya çıktı. Özel, sık sık CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu ifade ediyor.