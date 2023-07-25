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Devlet Bahçeli'den CHP'deki 'taht kavgalarına' ilk yorum: Sınıf arkadaşım devam etmezse 'Ekrem'e karşı Özgür' derim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. CHP'de yaşanan iç karışıklığa ilişkin fikri sorulan Bahçeli, "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel derim" diye konuştu.

18:42 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması durumunda Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması durumunda Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.



"Sınıf arkadaşım devam etmezse 'Ekrem'e karşı Özgür' derim"

Bahçeli,
"Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. O bakımdan kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim"
ifadelerini kullandı.

CHP'deki taht kavgaları

Seçimlerde alınan yenilgi sonrasında kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yönetimini kendi isteği doğrultusunda değiştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek 'değişim' hareketi başlattı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de İmamoğlu ile birlikte değişim toplantılarına katıldığı ortaya çıktı. Özel, sık sık CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu ifade ediyor.


CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan 'İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum' itirafı: Ekrem Bey PR'da oldukça başarılı
CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan 'İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum' itirafı: Ekrem Bey PR'da oldukça başarılı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanları toplantısında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili arasındaki gerilim sıcaklığını korurken katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na ilişkin konuşan Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu. İmamoğlu'nun 'sokağa çıkamıyor' diyerek hedef aldığı Kerimoğlu sözlerinin devamında, "İBB'nin yapması gereken İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" dedi.


#Devlet Bahçeli
#MHP
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
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