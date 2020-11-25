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POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den Cumhur Pis ellerinizi çekin Cumhur İttifakı’ndan

Pis ellerinizi çekin Cumhur İttifakı’ndan

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrılarına ve Cumhur İttifakı’nı hedef alan yorumlara sert tepki gösterdi: O pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekin, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kobani’nin faili Selahattin Demirtaş ve Gezi’nin faili Osman Kavala’nın serbest bırakılması için yapılan çağrılar ile Cumhur İttifakı’nı hedef alan söylemlere sert tepki gösterdi.

Fitne ateşi yakmak istiyorlar
GÜNDEM
Fitne ateşi yakmak istiyorlar

TAM ANLAMIYLA AHMAKLIK

  • Bülent Arınç’a sert tepki gösteren Bahçeli, “siyaset eskisi bir şahsın”, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapmasının, “kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklık” olduğunu ifade etti. Bahçeli, şunları kaydetti: “Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi, suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Devran isimli şahıs bir teröristtir. Yazan da teröristtir. Demirtaş’a masum gözüyle bakıyorsan, teröristlerin saldırısıyla şehit olan Yasin Börü’ye, Eren Bülbül’e, 11 aylık Bedirhan bebeğe ne diyeceksin? ‘Özgürlükçü düşünelim’ diyor, yani demek istiyor ki teröristler serbest kalsın, Türkiye’ye kastedilsin. Bu ahlaksız bir üslup, akılsız bir teklif değil midir?”

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DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR

  • “Neyin özgürlüğü, elinde silahla dağda gezene özgürlük değil, milletin demir yumruğu layıktır. Bülent Arınç, Türkiye’ye kim tuzak kurmuşsa, Cumhur İttifakı’na kimler hasımsa, iç barış ve huzur ortamını kimler bozmak istiyorsa onlara muhabbetle yaklaşmaktadır. Gezi olaylarının sponsoru olan Sorosçu Osman Kavala’nın, özgürlükçü düşünerek serbest kalmasını gündeme getirmek hangi akıl ve mantığın ürünüdür? Aynı görüşü CHP de seslendirmektedir. O halde vicdanı yeniden tarif etmek hepimiz için ana görevdir. Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör propagandasıdır. Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terör sevicidir, fitnenin elebaşıdır.”

Size buradan kemik çıkmaz

MHP Lideri Bahçeli, birkaç haftadır korkakların, fitnebazların, dümencilerin, düzencilerin, kudurmuş emellerin sap yiyip saman öğüttüğünü bir hayli fazla gördüklerini dile getirerek, “Bilhassa Cumhur İttifakı’yla ilgili akla hayale sığmayan çirkin dedikoduları esefle, hayretle ve ibretle takip ediyoruz. Cumhur İttifakı; cukka ittifakı değildir, curcuna ittifakı değildir, çukur ittifakı değildir, çuval ittifakı değildir, çuvallamış bir ittifak hiç değildir” dedi. İttifaklarının, milletin ittifakı, tarihin, bekanın, milli ülkülerin, kızıl elmanın, kutlu yarınların ittifakı olduğunu belirten Bahçeli, “Mülevves niyet sahiplerine diyorum ki, o pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin geleceğinin mimarı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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