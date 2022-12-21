Gündem Devlet Bahçelinin bağışladığı Hacıbektaştaki arsaya ne yapılacağı belli oldu
POLİTİKA

Devlet Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya ne yapılacağı belli oldu

Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin federasyona hibe ettiği arsaya cemevi yapılacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Devlet Bahçelinin bağışladığı Hacıbektaştaki arsaya ne yapılacağı belli oldu
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin'i (solda) makamında kabul etti.

Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Şahin, AA muhabirine, Bahçeli'nin, federasyona hibe ettiği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsanın tapusunu bugün aldıklarını söyledi. Şahin, "Devlet Bey'in makamında aldık. Memurlar da oraya geldi, imzaladık." dedi.

Arsaya cemevi yapılacağını belirten Şahin, şunları söyledi:

  • "Kendisine, 'buraya ne yapalım' diye sorduğumda 'ne istiyorsanız onu yapın.' dedi. 'Biz orayı sizin isminize layık olacak şekilde bir cemevi yapalım.' dedim. Cemevi olsun, misafirhanesi olsun, yemekhanesi olsun şeklinde bir öneri getirdik. 'Benim ismimi koymayın, Horasan erenlerinden önemli bir zatımızın ismini koyarsanız memnun olurum.' dedi.
  • Cemevi yapacağız. Hacıbektaş'a da en güzel o yakışır yani. 'Genel Başkanımızın ismiyle yapalım' demiştik ama öyle uygun görmedi. Dedi ki 'ismimi siyaset konusu yapmasınlar.' Saygı duyduk."

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Hiçbir parti veya sivil toplum kuruluşu, darbe anayasasından memnuniyet duyduklarını öne sürememiş. Herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Ancak sıra nasıl bir anayasa yazılsın sorusuna geldiğinde de potansiyel anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Her partiden samimi bir durum muhasebesi yapılması önemlidir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak sorumluluk bilincinin gereğidir. Zillet İttifakı'nın dün açıkladığı parlamenter sistem ve anayasa çalışması ölü doğmuştur. 6'lı masayı bir araya getirsen bir MHP yapmaz. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı'nı tek dönemle sınırlayıp, sembolik hale getirme önerisi cahilliğin ve milleti tanımayan kadirbilmezliğin bubi tuzağıdır. Artık uzlaşmak, yeni bir anayasa hazırlamak milli bir vecibedir. Buna dudak bükenler, sırt dönenler, yapay kriz çıkaranlar tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır'' dedi.
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