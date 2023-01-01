Devlet Bahçeli'nin seçim çağrısına AK Parti'den ilk yanıt Hamza Dağ'dan geldi: Cumhurbaşkanımız seçim kararı alabilir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2023 seçimlerine ilişkin, "Mayıs'ta bu işi bitirelim" açıklamasına AK Parti'den ilk yanıt Hamza Dağ'dan geldi. Seçim tartışmalarını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Devlet Bahçeli'nin ifadelerine yönelik, "Tarih konusunda Cumhurbaşkanımız karar alabilir. Bu bir erken seçim değil" dedi.
13:01 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararı alabileceğini belirtti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV'de katıldığı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim çağrısını değerlendir. Bahçeli'nin sözlerine ilişkin Dağ,
"Seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz"
ifadelerini kullandı.
'TARİH İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
AK Partili Hamza Dağ, seçim tarihi tartışmalarına ilişkin,
"Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi sebeplerle Haziran ayında seçimlerin yapılması konusunda bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz. 2023 yılında yapılacak hiçbir seçime erken seçim denilemez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni bir seçim tarihi konusunda karar alabilir"
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