Devlet Bahçeli'nin seçim çağrısına AK Parti'den ilk yanıt Hamza Dağ'dan geldi: Cumhurbaşkanımız seçim kararı alabilir

"Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi sebeplerle Haziran ayında seçimlerin yapılması konusunda bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz. 2023 yılında yapılacak hiçbir seçime erken seçim denilemez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni bir seçim tarihi konusunda karar alabilir"