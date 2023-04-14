Devletin ambulansında neyin zaferi? HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'pes' dedirten hareket

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ilan eden HDP'de seçim çalışmaları sürüyor.

HDP'nin Erzurum milletvekili adayı olan Grup Başkanvekili

HDP'nin Erzurum milletvekili adayı olan Grup Başkanvekili

Aracın içinde sıkışan Beştaş, olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde Beştaş'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

Zafer işareti yaptı

Zafer işareti yaptı

Hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere açıklamalarda bulunan Beştaş, durumunun iyi olduğunu ve iyileşeceğini söyleyerek PKK yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işaretini yaptı.