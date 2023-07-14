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Dezenformasyon yasasının faydasını seçimlerde gördük

Dijital Meceralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dezenformasyonla mücadele yasası ile seçimlerde yalan haberin büyük ölçüde engellendiğini söyledi.

Uğur Duyan
04:00 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dijital Meceralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman

Dijital Meceralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman

Yayman, “Yasanın çıkmasıyla birlikte, seçimlerde dezenformasyon paylaşımlarında azalma olduğunu belirtmek isterim. Bu aslında bizim doğu bir iş yaptığımızın kanıtı oldu” diye konuştu. Yayman, “Türkiye’nin Dijital Dönüşümü” gündemiyle toplanan Dijital Mecralar Komisyonu’nda, ilk olarak Whatsapp’ın “sözleşme dayatması” ile karşı karşıya kaldıklarını anımsatırken, buna karşı komisyonda iktidarıyla muhalefetiyle yan yana gelerek birlik olduklarını dile getirdi. Komisyonda sosyal ağların çok sayıda temsilcisini dinlediklerini anımsatan Yayman, ulus aşırı şirketlerin yasama ve yargıyı baskı altına almak istediğini hep beraber gördüklerini söyledi. Yayman, “Uluslararası dijital ağlar, demokrasileri rehin almak istemektedirler. Kendilerini yasama ve yargı erkinin üzerinde görerek, sosyal medya mahkemesi kurmak suretiyle farklı bir tavır içerisine girmişlerdir” değerlendirmesini yaptı. Yayman, kamuoyunda dezenformasyonla mücadele yasası olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yasalaşmasıyla birlikte seçimlerde dezenformasyon paylaşımlarında azalma olduğu tespitini paylaştı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Dezenformasyon Bülteni
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Dezenformasyon Bülteni

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Dezenformasyon Bülteni'nin 79. sayısı yayımlandı. Bültende, "ABD'li ve İsveçli savcılar, Erdoğan'ın oğlunun ve adının geçtiği yolsuzluk şikayetini inceliyor", "Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan ikinci el otomobil ithalatı yapılacak", "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi halka değil, restorana özel yol yaptı", "Suriyeli grup, Türk vatandaşlarının evlerine saldırdı", "Ümraniye Belediyesi, sabit pazar yapmak için imara açtığı yeşil alanı lüks bir restoran zincirine kiraladı", "Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak", "Taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı" ve "Voronej'de bir araç Wagner'a ait olduğu düşünülerek Rus Ulusal Muhafızları tarafından tarandı" iddialarına yer verildi.

#dezenformasyon
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#seçim
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