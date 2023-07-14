Dezenformasyon yasasının faydasını seçimlerde gördük

Yayman, “Yasanın çıkmasıyla birlikte, seçimlerde dezenformasyon paylaşımlarında azalma olduğunu belirtmek isterim. Bu aslında bizim doğu bir iş yaptığımızın kanıtı oldu” diye konuştu. Yayman, “Türkiye’nin Dijital Dönüşümü” gündemiyle toplanan Dijital Mecralar Komisyonu’nda, ilk olarak Whatsapp’ın “sözleşme dayatması” ile karşı karşıya kaldıklarını anımsatırken, buna karşı komisyonda iktidarıyla muhalefetiyle yan yana gelerek birlik olduklarını dile getirdi. Komisyonda sosyal ağların çok sayıda temsilcisini dinlediklerini anımsatan Yayman, ulus aşırı şirketlerin yasama ve yargıyı baskı altına almak istediğini hep beraber gördüklerini söyledi. Yayman, “Uluslararası dijital ağlar, demokrasileri rehin almak istemektedirler. Kendilerini yasama ve yargı erkinin üzerinde görerek, sosyal medya mahkemesi kurmak suretiyle farklı bir tavır içerisine girmişlerdir” değerlendirmesini yaptı. Yayman, kamuoyunda dezenformasyonla mücadele yasası olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yasalaşmasıyla birlikte seçimlerde dezenformasyon paylaşımlarında azalma olduğu tespitini paylaştı.