Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iftirasına yalanlama

CHP yandaşı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ameliyat geçireceğini iddia ederek algı operasyonuna girişti.
Muhalif kanadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak ve suyu bulandırmak adına ortaya attığı mesnetsiz iddialara bir yenisi daha eklendi.
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir ameliyata hazırlandığını ileri sürdü.
Doktorlarının en kısa zamanda Erdoğan'a bir operasyon yapılması gerektiğini söylediğini iddia eden Ataklı, mesnetsiz iddiasını 'Erdoğan'ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini' ileri sürerek devam ettirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Ataklı'nın iftirasına cevap
Can Ataklı'nın bu algı operasyonuna ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap geldi.
Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ataklı'nın iddialarının kesinlikle doğru olmadığını ifade ederek asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.