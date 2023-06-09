|
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iftirasına yalanlama

CHP yandaşı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir ameliyata hazırlandığını, görevine ise bu ameliyatın ardından devam edip etmeyeceğinin belli olacağını ileri sürdü. Ataklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı bu mesnetsiz iddiaya ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap geldi. Kurum, yaptığı açıklamada Ataklı'nın iddialarının asılsız olduğunu belirterek itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

21:00 . 9/06/2023 Friday
Yeni Şafak
CHP yandaşı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ameliyat geçireceğini iddia ederek algı operasyonuna girişti.

CHP yandaşı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ameliyat geçireceğini iddia ederek algı operasyonuna girişti.

Muhalif kanadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak ve suyu bulandırmak adına ortaya attığı mesnetsiz iddialara bir yenisi daha eklendi.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir ameliyata hazırlandığını ileri sürdü.

Doktorlarının en kısa zamanda Erdoğan'a bir operasyon yapılması gerektiğini söylediğini iddia eden Ataklı, mesnetsiz iddiasını 'Erdoğan'ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini' ileri sürerek devam ettirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ataklı'nın iftirasına cevap

Can Ataklı'nın bu algı operasyonuna ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap geldi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ataklı'nın iddialarının kesinlikle doğru olmadığını ifade ederek asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.




#Can Ataklı
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
42 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu, sokaklar sular içinde kaldı