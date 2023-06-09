Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iftirasına yalanlama

'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem, CHP'nin sosyal medyasının başına getirilmişti. Sözünü yutan ve hiçbir şey olmamış gibi hareket eden Erdem'in seçimlerden önce yaptığı, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı." şeklindeki konuşması yeniden gündem oldu. Kutu kolanın aldığı oy oranının CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranından fazla olması ise dikkat çekti.