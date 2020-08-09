DGS puan hesaplama nasıl yapılır: 2020 DGS puan hesaplama yöntemleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nın (ÖSYM) düzenlediği 2020 DGS sınavı bugün gerçekleştirildi. İki yıl üniversite okuyanlar binlerce aday eğitimini dört yıla çıkarmak için ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli olmasına rağmen adaylar 2020 DGS puan hesaplama yöntemlerini merak ediyor. Haberimizde DGS sonuçlarının hesaplanma yöntemleri ve eğitim haberleriyle ilgili detayları bulabilirsiniz...

GÜNDEM Binlerce aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

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DGS geçiş yapılan bölümler hangileri?

DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

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Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

GÜNDEM 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?