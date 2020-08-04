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EĞİTİM

DGS Sınav yeri sorgulama: DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? DGS ne zaman?

Milyonlarca aday bu soruların cevabını merak ediyor: DGS 2020 sınav giriş yerleri sorgulama: DGS ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans bölümlerinden dört yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyenlerin gireceği ve merakla beklenen DGS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Milyonlarca adayın en çok merak ettiği konular ise "DGS 2020 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?" "DGS ne zaman yapılacak?" oldu. İşte merak edilen tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ÖSYM, geçtiğimiz günlerde DGS sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adayların katılmak istediği DGS sınavı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. 9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan DGS başvuruları sonrasında sınav günü heyecanı tüm adaylarda yaşanmaya başladı. Peki DGS ne zaman uygulanacak, DGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

DGS 2020 geç başvuru tarihi 3 Temmuz
GÜNDEM
DGS 2020 geç başvuru tarihi 3 Temmuz

DGS sınav yeri nasıl öğrenilir?

ÖSYM'den yapılan açıklamada: "Uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

DGS sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen DGS’nin ne zaman yapılacağı ve sınav takvimi ile belli oldu. Sınav 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

  • -Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
  • -Ön lisans başarı puanı
  • -2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacak.

ÖSYM duyurdu: 2020 DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
GÜNDEM
ÖSYM duyurdu: 2020 DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Dikey Geçiş Sınavı nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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