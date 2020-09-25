DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nın (ÖSYM) düzenlediği 2020 DGS 8 Ağustos'ta tamamlanmıştı. İki yıl üniversite okuyan binlerce aday eğitimini dört yıla çıkarmak için ter dökmüştü. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin bugün başlatılacağını duyurmuştu. On binlerce aday, DGS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve kontenjanlarını internette araştırıyor. Peki, 2020 DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Merak ettiğiniz her şey haberimizde...

GÜNDEM Binlerce aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 DGS tercihleri başladı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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GÜNDEM DGS tercih işlemleri yarın başlıyor

DGS tercihleri nasıl yapılacak?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapacak. DGS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak belirtilen tarih aralığında gerçekleştirebilecek.

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DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

25 Eylül'de başlayan DGS tercihleri, 2 Ekim tarihinde sona erecek. Yerleştirme işleminde 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS tercih bilgileri ve tablolara buradan ulaşabilirsiniz

2020 DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır.