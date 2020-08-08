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EĞİTİM

DGS'ye girecekler dikkat: ÖSYM'den saat uyarısı

Milyonlarca adayın beklediği 2020-Dikey Geçiş Sınavı yarın yapılacak. Sınav öncesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'dan adaylara önemli bir uyarı geldi. Yetkililer, öğrencilierin saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ÖSYM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yarın uygulanacak olan 2020-DGS'de adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

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DGS 2020 geç başvuru tarihi 3 Temmuz

DGS 2020 geç başvuru tarihi 3 Temmuz
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DGS 2020 geç başvuru tarihi 3 Temmuz
  • Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.

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