Dicle Baraj Gölü ile ilgili önemli karar: Karar alındı artık yasak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı" kapsamında su kaynaklarının korunması ve zarar veren durumların önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında inanç turizminin yanı sıra antik çağlardan kalan sur sarnıçları, kale kalıntılarıyla doğa ve kültür turizminde önemli yere sahip Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü Havzası'nda oluşabilecek kirlilikler ve risklerin önüne geçmek amacıyla DİSKİ başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile tekne sahiplerinin bir araya geldiği toplantı düzenlendi.

Toplantıda, baraj gölünde kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla fosil (petrol) yakıtlı tekne taşımacılığının 1 Nisan itibarıyla durdurulması kararı alındı.

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Tekne işletmecilerine yapılan bilgilendirmelerin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Eğil Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, işletmecilerin gözetimi ve kabulü ile baraj gölündeki tekneleri mühürledi.

AA

"Yılda 125 milyon metreküp su alıyoruz"

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi Diyarbakır'ın içme suyunu Dicle Baraj Gölü'nden temin ettiğini ve yapılan damıtma işlemlerinin ardından musluktan akıtılan suyun rahatlıkla içilebilir duruma getirildiğini söyledi.

Kent merkezine su taşımada kullanılacak ikinci boru hattı çalışmasının da devam ettiğini kaydeden Tutşi, bu çalışmayla Diyarbakır'ın 2053 yılına kadar olan içme suyu sorununu gidereceklerine dikkati çekti.

Tutşi, "Barajımızın 595 milyon metreküp depolama kapasitesi var. Diyarbakır, Eğil ve Ergani ilçelerimize toplamda yılda 125 milyon metreküp su alıyoruz. Su rezervi ve potansiyeli bakımından sıkıntımız yok." dedi.

AA

"Dicle Baraj Gölü'müzü korumak ve kollamakla mükellefiz"

Dünya genelinde ve Türkiye'de suyun önemli kaynaklardan olduğunu dile getiren Tutşi, içme suyu temin edilen ve temin edilmesi düşünülen su kaynaklarının korunmasına yönelik genelge kapsamında "Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı"nı oluşturduklarını bildirdi.

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Dicle Baraj Gölü koruma alanı çevresinde 119 yerleşim yerinin bulunduğunu belirten Tutşi, şöyle konuştu:

"Buralardan gelen dereler, evlerin atıkları, sanayi, ticaret, tarım ve hayvancılık sektörünün bileşenleri birçok dalda kontrol ediliyor. Bunlarla ilgili eylem planı geliştiriliyor ve yürürlüğe girecek. Dicle Baraj Gölü'müzü korumak ve kollamakla mükellefiz. Bununla ilgili tedbir açısından Eğil ilçesindeki teknelerle ilgili bir karar aldık. Bu teknelerimiz ruhsatsız ve burası içme suyu havzası olması nedeniyle fosil yakıtla çalıştıkları için havzayı kirletiyorlardı. Petrol atıklarını arıtmak için kurulan sistem çok ciddi maliyetli. Arıtma sistemimiz buna uygun değil. Çocuklarımıza daha sağlıklı ve temiz bir su bırakmak için tekne sahipleriyle çalışmalarını durdurmaları için görüştük."

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Tekne işletmecileriyle ya güneş enerjisi ve elektrik ile çalışan teknelere geçmeleri ya da kano, deniz bisikleti, kayık gibi su taşıtları kullanmalarına yönelik görüştüklerini anlatan Tutşi, gölde toplam 13 büyük teknenin bulunduğunu, bunlarını sayısının her geçen gün artığını bildirdi.

Tutşi, şöyle devam etti:

"Bunların tamamı artık çalışmayacak. Tekne sahiplerimizle yaptığımız görüşmede bir kooperatif kurmaları halinde Karacadağ Kalkınma Ajansı bunlara destek verebiliyor. Kooperatif kurmamaları durumda her bir işletmeci kendi imkanlarıyla güneş enerjili ya da akü ile çalışacak. Zaten ruhsatları yoktu. Böylelikle ruhsat alıp hem kendileri güvence altına girecek hem de barajımız güvence altına alınacak."

Fırat Tutşi, mühürlenen teknelerin kaçak olarak kullanılması durumunda ilgili cezai işlemlerin yapılacağını sözlerine ekledi.

AA

"Suyun kirlenmesini biz de istemiyoruz"

İlçede 12 yıldır turizme yönelik tekne işletmeciliği yapan Bünyamin Kılıç da hem geçimini sağlamak hem de ilçenin turizmine katkı sunmak için tüm imkanlarını kullanarak tekne aldığını söyledi.

Teknesinin 14 metrelik 20 kişi kapasiteli olduğunu belirten Kılıç, "DİSKİ'nin aldığı kararı yerinde buluyoruz ve karara karşı çıkmıyoruz. Bütün servetimizi de bu teknelere döktüğümüz için dönüşüme maddi olarak hazır değiliz. Bunun için de devletimizin bize destek çıkmasını bekliyoruz. Suyun kirlenmesini biz de istemiyoruz çünkü burada turizm işletmeciliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"Hibe ve kredi desteği istiyoruz"

Baraj gölünde 14 yıldır tekne işletmeciliği yaptığını anlatan Abdullah Karakoç ise içtikleri suyun kirlenmesine kendilerinin de karşı olduğunu dile getirdi.

"Devletimizden teknelerimizin elektrikli sisteme dönüştürülmesi için hibe ve uygun kredi desteği istiyoruz. İşimizi devam ettirmek istiyoruz. İlçenin gelir kaynağı." diyen Karakoç, tekne turlarının devam etmesini istediklerini söyledi.

İşletmeci Mehmet İnci de tekne işletmecileri olarak havzanın temiz tutulması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, elektrikli sisteme dönüşüm için destek beklediklerini ifade etti.

FOTOĞRAF 9 Türkiye'de kuraklığın etkili olmasıyla bazı baraj ve göllerde su seviyesi düştü. Kuraklıkla karşı karşıya kalınırken, Diyarbakır'a 5 yıl yetecek içme suyu mevcut. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Dicle Barajı'ndan kent için aldıkları su miktarının yılda 100 milyon metreküp olduğunu söyledi. Bu oranın 5 yıl boyunca Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacını gidereceğini söyleyen Tutşi, \"Bu rakamlarla baktığımız zaman Dicle Barajı bir tek içme suyu amaçlı değildir. Sulama ve enerji amacı da mevcut. Yalnızca içme suyu olarak kullanılması halinde bu barajdaki suyumuz şu anki aldığımız miktara göre Diyarbakır'ın 4-5 yıllık su ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu barajımızdaki suyun olması bizim suyu boşa harcamamız ve gereksiz şekilde kullanmamızı gerektirmiyor\" dedi. DİCLE BARAJI'NIN DEPOLAMA HACMİ 595 MİLYON METREKÜP <br> <br> Tutşi, Dicle Barajı'ndan 32 kilometre isale hattı 172 metre terfi ile içme suyunu arıtıp, kent sakinlerine içme suyu sunduklarını ifade ederek, şunları söyledi: \"Dicle Barajı'nın depolama hacmi 595 milyon metreküptür. Şu anki doluluk oranı yüzde 59.2'dir. Bu oranda bile yaklaşık 500 bin metreküp civarında suyumuz var. Diyarbakır'a yıllık Dicle Barajı'ndan almış olduğumuz su miktarı 100 milyon metreküptür. Bu rakamlarla baktığımız zaman Dicle Barajı bir tek içme suyu amaçlı değildir. Sulama ve enerji amacı da mevcut... Yalnızca içme suyu olarak kullanılması halinde bu barajdaki suyumuz şuan ki aldığımız miktara göre Diyarbakır'ın 4-5 yıllık su ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu barajımızdaki suyun olması bizim suyu boşa harcamamız ve gereksiz şekilde kullanmamızı gerektirmiyor. Fazla kullandığımız zaman gereksiz yere kullandığımız zaman barajdaki tüm su dolu da olsa yetmeyecektir. Ama normal şartlarda gerekli şekilde kullandığımızda Diyarbakır'da suyla ilgili bir sıkıntı olmayacak miktardadır.\" 'SUYUMUZUN KIYMETİNİ BİLMEMİZ GEREKİYOR' <br> <br> Su tasarrufu konusunda da çağrıda bulunan Tutşi, \"Bahçe sulamasında kullanmamak boşa akıtmamak kaçak olarak kullanmamaktır. Suya sahip çıkmak açısından her vatandaşımızın görevidir. Diyarbakır'da içme suyuyla ilgili bir sorun yok. Adil su kullanımı ve tahsilatla ilgili olarak bir sıkıntımız var. Adil su kullanımında da kimsenin hakkına girmemek adına birisi bahçesini sularsa diğeri suya ulaşamıyorsa onun hakkına giriyor demektir. Bu yüzden suyumuzun kıymetini bilip boşa harcamama noktasında tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını talep ediyorum\" dedi. 'BORÇLARI YAPILANDIRABİLİRLER' <br> <br> DİSKİ Genel Müdürlüğü'nce abonelerin bugüne kadar ödemediği 167 milyon TL'lik su borcu için başlatılan 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla, 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silineceğini hatırlatan Tutşi, vatandaşların kampanyadan faydalanmasını istedi. Tutşi, \"31 Ağustos'tan önceki tüm borçların yapılandırması söz konusu. Burada faiz giderleri hepsi siliniyor... Borç taksitlendirme imkanı sunuyor. 31 Aralık'a kadar müracaat etme kaydıyla tüm abonelerin yasal ve gecikme faizleri silinip borçları da taksitlendirilebiliyor. 36 aya kadar daha doğrusu 18 takside bölünebiliyor. 2 ayda bir tahsilat olacağı için yaklaşık 36 aya kadar taksitlendirme imkanımız var. Vatandaşlarımızın mevcut borçlarının yapılandırılması için DİSKİ Genel Müdürlüğü'ne bekliyoruz\" diye konuştu. Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda Dicle Barajı, Diyarbakır'ın 5 yıl boyunca içme suyunu karşılayacak durumda Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, kent için yılda Dicle Barajı'ndan aldıkları su miktarının 100 milyon metreküp olduğunu belirterek, "Dicle Barajı bir tek içme suyu amaçlı değildir. Sulama ve enerji amacı da mevcut. Yalnız içme suyu olarak kullanılması halinde bu barajdaki suyumuz şu anki aldığımız miktara göre Diyarbakır'ın 4-5 yıllık su ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu barajımızda suyun olması, suyu boşa harcamamız ve gereksiz şekilde kullanmamızı gerektirmiyor" dedi.

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