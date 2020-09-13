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POLİTİKA

Dikkat çeken ziyaret: Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu Meis Adası'nda

Yunanistan, kısa süre önce Doğu Akdeniz krizinde sık sık günceme gelen Meis adasına asker göndermişti. Bu gelişmenin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası'na ziyarette bulundu.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası'nı ziyaret etti.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası'nı ziyaret etti.

Törende konuşma yapan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "zor ve tehlikeli bir dönem yaşadıklarını" belirterek, "Türk liderliğinin ülkelerine yönelik baskı ve saldırgan söylemlerinin arttığını" iddiasında bulundu.

  • "Türkiye'nin, Yunanlı ve Türkler tarafından çok uzun yıllar boyunca inşa edilmiş iyi komşuluk ve barış içinde yaşama ortamını sabote ettiğini" öne süren Sakelaropulu, "Türk liderlerin saldırgan söylemleri halklar arasında engelleri yükseltiyor, şüphe ve düşmanlık yaratıyor, aralarındaki bağları sarsıyor." diye konuştu.

Reuters
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası'na ziyarette bulundu.

DİPLOMASİ VE DİYALOG

"Meis'in kurtuluşunun 77. yıl dönümü" adı altında düzenlenen törenlere katılmak üzere Ada'da bulunan Sakelaropulu, Meis'in Yunanistan’ın hak talebinde "yüksek stratejik öneme sahip olduğunu" savunarak, "Adanın ahlaki öneme de sahip olduğunu ve takım adalarının doğu ucunda 5 bin yıl boyunca gelenek ve göreneklerini koruduğunu" söyledi.

Meis'teki Savaş Müzesi'ni de ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı, "Atina'nın uluslararası camia ve ortaklarıyla da sürekli iş birliği ve iletişimde olduğunu" belirterek, ülkesinin diplomasi ve diyalog yolunu izlediğini öne sürdü.

Reuters
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis'teki Savaş Müzesi'ni de ziyaret etti.

"HEPİMİZİN ARZUSU NORMALLİK VE SAKİNLİĞE DÖNMEK"

Sakelaropulu, "Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloğa uluslararası hukuk temelinde açık olduğunu ve kimseyi tehdit etmediğini" ileri sürerek, "Türkiye'nin Navtex'i yenilememesi doğru yönde bir adımdır. Hepimizin arzusu normallik ve sakinliğe geri dönmek olmalıdır." diye konuştu.

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