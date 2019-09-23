Kısa belgeselde, tüm dünya için bir tehdit olan FETÖ'nün Amerikan halkının vergilerinin aktarıldığı sözleşmeli (charter) okullar ve sistemi manipüle ettiği yasa dışı yöntemler aracılığıyla karanlık faaliyetlerini sürdürdüğü anlatılıyor. Fahrettin Altun, paylaştığı videoya ilişkin mesajında, "Sevgili Amerikalılar! FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu şer örgüt, Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz. Dikkat edin; her yerdeler!" ifadelerini kullandı.

Dear Americans, you are very wrong if you believe Fetullah Gülen’s cult is only Turkey’s problem.



It is very much yours since his sinister cult embezzles American tax payers moneys. #BewaretheyareEverywhere pic.twitter.com/mBFEIHKx2r — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 22 Eylül 2019

ŞEYTANİ AĞI YÖNETİYOR

Sözkonusu videoda, kötücül siyasi ajandasını gerçekleştirmek için dünyayı yok etmeye kararlı FETÖ elebaşının Pensilvanya'da yaşadığı ve tüm dünyaya yayılan şeytani ve suça bulaşmış bir ağı kılcal damarlarına kadar kontrol ettiği belirtiliyor. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de darbe girişiminde bulunduğu, sivilleri katlettiği, parlamentoyu bombaladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunduğu anlatılan videoda, terör örgütünün kötü niyetli faaliyetlerinin Türkiye ile sınırlı olmadığı vurgulanıyor. ABD'deki FETÖ ağının düşünüldüğünden daha etkili olduğuna işaret edilen videoda, FETÖ'nün ABD'de politikacılara rüşvet verdiği ve bu yolsuzluk düzeni sayesinde destek gördüğü aktarılıyor.

REKLAM

CHARTER'A DİKKAT

FETÖ ve elebaşı Gülen hakkında ABD medyasından haber örneklerine yer verilen videoda, örgütün önemli bir para kazanma yöntemi olarak ABD'de okullar açtığına dikkat çekiliyor. FETÖ'nün ABD'de toplam 60 bin öğrencinin eğitim gördüğü 200 civarında okulu bulunduğu bilgisi paylaşılan videoda, teröristlerin charter okul sistemi aracılığıyla yasadışı para akışı ve hileli işler yaptığı anlatılıyor. Videoda, ABD vatandaşlarına "Vergileriniz görmek istediğiniz gibi mi harcanıyor?" diye soruluyor.

Suç örgütünü finanse etmeyin

FETÖ okullarının radikal görüşlerin telkin edilmesi ve öğrenciler arasında ayrımcılık yapılmasıyla ünlü olduğu belirtilen videoda, FETÖ’nün bir tarafı sözde eğitimi destekler görünen, diğer tarafı karanlık iki yüzlü bir yapı olduğu ifade ediliyor. FETÖ’nün, sistemi manipüle etmekte çok yetenekli olduğunu vurgulayan video, “Gerçek gündemlerini gizliyorlar. Aldanmayın. Amerikan vergi mükelleflerinin fonları aracılığıyla bir suç örgütünün finanse edilmesine izin vermeyin. Onları koruyan insanları bundan sorumlu tutun. Tehlike gerçek. Tehdit düşündüğünüzden daha yakın. Dikkat edin; her yerdeler” mesajıyla son buluyor.