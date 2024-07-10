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Dilan ve Engin Polat çifti Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli için hazırlanan iddianame mahkeme tarafından iade edilmişti. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını haklı buldu. Polat çifti Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

17:45 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:34 - 10/07/2024 Çarşamba
IHA
Dilan Polat - Engin Polat
Dilan Polat - Engin Polat

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. Savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.


Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi iddianamede yer verilen suçlamaların Ağır Ceza Mahkemesinin yetki alanına girdiğini vurgulayarak iddianameyi savcılığa geri iade etmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise iade kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını haklı bularak şüphelilerin 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına karar verdi.



#Dilan Polat
#Engin Polat
#Mahkeme
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