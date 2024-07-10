Dilan ve Engin Polat çifti Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın geçen yıl 1 Ekim’de güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında Dilan Polat ve eşi Engin Polat yeniden hakim karşısına çıktı. Dilan Polat dava başlar başlamaz yere çökerek sinir krizi geçirdi. Duruşma salonundan çıkarılan Dilan Polat, “Allah'ım hiçbir suçum yok, Allah'ım ne olur kurtar” diyerek feryat etti. Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi ancak diğer davadan tutuklulukları devam edecek.