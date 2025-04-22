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Dilan ve Engin Polat çiftinin arabalarının satışı için yürütmeyi durdurma kararı

Dilan ve Engin Polat çiftinin arabalarının satışı için yürütmeyi durdurma kararı

14:0722/04/2025, Salı
AA
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TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.
TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi Heyeti, Polat çiftinin araçlarının TMSF tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Heyetin oy birliğiyle verdiği kararın gerekçesinde, araçların satışa sunulması için Polat'ların şirketine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazların sonucunun açıklanması ve dava konusu işlemle ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.



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