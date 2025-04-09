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Haklarında soruşturma başlatılan Dilan-Engin Polat çiftinin uyuşturucu raporu temiz çıktı

Haklarında soruşturma başlatılan Dilan-Engin Polat çiftinin uyuşturucu raporu temiz çıktı

15:489/04/2025, Çarşamba
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Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Haklarında, “Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan soruşturma başlatılan, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat’ın kanında uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat paylaştığı bir video ile ailesinin başını derde sokmuştu. Paylaşılan video ile ilgili gelen ihbarlar sonrası görüntülerde yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Polat ailesi gece saatlerinde gözaltına alınmış ve emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek uyuşturucu testi yapılmasını istemişti. Yapılan testin sonucu ise bugün çıktı.




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