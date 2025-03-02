Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli serbest bırakıldı

"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Şüpheliler burada ifade verdikten sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarlar dikkate alınarak resen soruşturma başlatılmış, gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verilmişti.