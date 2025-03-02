Dilan ve Engin Polat çifti hakkında gözaltı kararı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarları dikkate alarak resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan gözaltı talimatı

Başsavcılık, şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verdi.







