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Dilan ve Engin Polat çifti hakkında gözaltı kararı

Dilan ve Engin Polat çifti hakkında gözaltı kararı

00:092/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
AA
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Başsavcılık, Polat çifti ile iki kişinin de yer aldığı video sonrası harekete geçerek soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Polat çifti ile iki kişinin de yer aldığı video sonrası harekete geçerek soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan ihbarların ardından aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı dört şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verildi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarları dikkate alarak resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan gözaltı talimatı

Başsavcılık, şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verdi.



#Dilan Polat
#Engin Polat
#gözaltı

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