Lüks yaşantılarını sosyal medyada paylaşan ancak sonrasında kara para aklama suçlamasıyla tutuklanıp tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin birbirinden lüks otomobilleri bugün açık ihale yöntemiyle satışa çıkıyor.

Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçları bugün satışa çıkıyor. Polat çiftinin sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak. Listede yer alan lüks araçların fiyatları ise dudak uçuklatacak seviyede. İşte Dilan ve Engin Polat çiftinin satışa çıkacak araçlarına dair detaylar.

1 /10 LÜKS ARABALAR AÇIK İHALEYLE SATIŞA ÇIKIYOR

TMSF'nin kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından bu kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

2 /10 Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar bugün açık ihale yöntemiyle satılacak. TMSF'nin kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından bu kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

3 /10 Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.



4 /10 İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

5 /10 Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak.

Saat 10'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor

6 /10 ARAÇLAR SERGİLENİYOR

Araçlara talip olanlar önceden randevu alarak araçların bulunduğu adreste incelemesini yapabildi.

7 /10 Daha önce yapılan açıklamada operasyonda 25 araca el konulduğu araçların 13 tanesinin emniyete getirildiği ve arabaların fiyatlarının ise yaklaşık 150 milyon TL'yi bulduğu ifade edilmişti.

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