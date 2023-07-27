Dilek İmamoğlu'ndan 'zafer işareti' açıklaması: Gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, PKK'lıların kullandığı zafer işaretini yaptığı görüntüyü savundu.
Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde CHP'nin HDP'liler ile birlikte düzenlediği mitingde PKK terör örgütü üyelerinin kullandığı zafer işareti ile alandakileri selamlayan Dilek İmamoğlu'na konuyla ilgili eleştiriler soruldu.
'Gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz'
Terör sloganlarının atıldığı mitingde 'birliktelik' mesajı vermiş
Bana Göre TV isimli YouTube kanalında konuşan İmamoğlu, terör örgütü lehine sloganların atıldığı mitingde yaptığı işaretle 'barış' mesajı verdiğini söyledi.