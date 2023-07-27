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Dilek İmamoğlu'ndan 'zafer işareti' açıklaması: Gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde düzenlenen Van mitinginde PKK terör örgütü üyelerinin kullandığı zafer işareti ile alandakileri selamlayan Dilek İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu. "Olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz." diyen İmamoğlu, "İnsanların ağzına laf vermemek için kendimizden bazı şeyleri kısıtladığımız için kaybediyoruz. Bütün gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

11:52 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, PKK'lıların kullandığı zafer işaretini yaptığı görüntüyü savundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, PKK'lıların kullandığı zafer işaretini yaptığı görüntüyü savundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde CHP'nin HDP'liler ile birlikte düzenlediği mitingde PKK terör örgütü üyelerinin kullandığı zafer işareti ile alandakileri selamlayan Dilek İmamoğlu'na konuyla ilgili eleştiriler soruldu.

'Gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz'

HDP'nin oy oranının az olduğu bölgelerde söz konusu hareketi yapmayı 'tercih etmeyen' İmamoğlu,
"Olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz. İnsanların ağzına laf vermemek için kendimizden bazı şeyleri kısıtladığımız için kaybediyoruz. Bütün gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz."
dedi.


Terör sloganlarının atıldığı mitingde 'birliktelik' mesajı vermiş

Bana Göre TV isimli YouTube kanalında konuşan İmamoğlu, terör örgütü lehine sloganların atıldığı mitingde yaptığı işaretle 'barış' mesajı verdiğini söyledi.

İmamoğlu,
"Benim orada yaptığım zafer işareti orada bir birlik, bir bütünüz, birlikteyiz, birlikte başaracağız, bu mücadeleyi hepimizin mücadelesi, bir başarı işareti o. Barışmak zorundayız yoksa bunun bedellerini çocuklarımız ve onların çocukları da ödeyecek bu ülkede. Bu ülke bizim hiçbir yere gitmeyeceğiz."
ifadelerini kullandı.

CHP ve HDP'lilerden ortak miting: İmamoğlu zafer işaretiyle selamladı alandan Demirtaş sloganları yükseldi
CHP ve HDP'lilerden ortak miting: İmamoğlu zafer işaretiyle selamladı alandan Demirtaş sloganları yükseldi

Terör örgütü PKK elebaşlarının gün aşırı destek mesajları paylaştığı Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting için gittiği Van'da, HDP'liler CHP'lilerle birlikte yan yana parti flamalarını salladı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle şehir şehir gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP bayraklarıyla karşılandı. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, HDP'lileri 'zafer' işareti ile selamladı. Alana gelenler tarafından Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik sloganlar atıldı. Ekrem İmamoğlu da atılan sloganlara karşı, "Adaletin Ekrem’i de olmaz Selahattin’i de olmaz" diyerek 3 ayrı terör suçundan cezası kesinleşen Demirtaş'ın tutukluluğuna karşı çıktı.




#Dilek İmamoğlu
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#Van
#İBB
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