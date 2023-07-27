Dilek İmamoğlu'ndan 'zafer işareti' açıklaması: Gerçekleri kapalı kapılar ardında yaşadığımız için kaybediyoruz

"Benim orada yaptığım zafer işareti orada bir birlik, bir bütünüz, birlikteyiz, birlikte başaracağız, bu mücadeleyi hepimizin mücadelesi, bir başarı işareti o. Barışmak zorundayız yoksa bunun bedellerini çocuklarımız ve onların çocukları da ödeyecek bu ülkede. Bu ülke bizim hiçbir yere gitmeyeceğiz."