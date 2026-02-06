Yeni Şafak
18:316/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
IHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin savcılıkta işlemleri tamamlandı. Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da arasında bulunduğu 19 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

19 şüpheli gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sonlandı.

Ali Kaya'nın tutuklanması talep edildi

Savcılık tarafından Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama istemiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.



