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Din İşleri Yüksek Kurulu'na 'âlim' desteği

Din İşleri Yüksek Kurulu'na 'âlim' desteği

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/05/2025, الأحد
G: 4/05/2025, الأحد
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle Din İşleri Yüksek Kurulu, din âlimlerinin desteğiyle çalışmalarını genişletecek. Kurul, Kur’an-ı Kerim meallerini, Başkanlık ile kamu kurumları ve özel kişi/kuruluşların talebi üzerine ya da resen inceleyebilecek. Ayrıca, dini kültür, tecrübe ve ihtisaslarıyla tanınan isimlerden rapor, makale, kitap ve tercüme çalışmaları talep edilebilecek; vaaz vermeleri sağlanabilecek.


SAKINCALI YAYINLAR DURDURULACAK

İncelemeler sonucunda, İslam dininin temel ilkelerine aykırı olduğu belirlenen meallerin basımı ve yayımı, Başkanlığın yargı mercilerine başvurusu üzerine durdurulabilecek. Gerekli görülmesi hâlinde dağıtılan nüshalar toplatılacak ve imha edilecek. Yayının dijital ortamda yapılması durumunda ise erişimin engellenmesi veya içeriğin kaldırılması yönünde karar verilebilecek.


MUSHAF KURULUNA YENİ YETKİLER

Teklifle, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun yapısı da yeniden düzenleniyor. Kurul, bir başkan ve 12 üyeden oluşacak. Kurulun onay ve mührü bulunmayan mushaflar, cüzler, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve dijital Kur’an-ı Kerimler basılamayacak veya yayınlanamayacak.


#Din İşleri Yüksek Kurulu
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