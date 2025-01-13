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Dini değerlere küfürler edip hakaretler yağdırmıştı: Kartal Bulut Doğan gözaltında

Dini değerlere küfürler edip hakaretler yağdırmıştı: Kartal Bulut Doğan gözaltında

13:0713/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı
Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı

Sosyal medyada yaptığı tüm canlı yayınlarda Allah'a, Hz.Muhammed'e ve İslam yönelik hakaret ve küfürler yağdıran Kartal Bulut Doğan isimli sosyal medya yayıncısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kartal Bulut Doğan isimli yayıncı sosyal medyada yaptığı tüm canlı yayınlarda Allah'a, Hz.Muhammed'e ve İslam yönelik hakaret ve küfürler yağdırmıştı.

"Gidin şikayet edin"

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt veren Doğan'ın yayınlarının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şikayette bulundu.

Gözaltına alındı

Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan isimli şahıs İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.


#Kartal Bulut Doğan
#gözaltı
#Cumhuriyet Başsavcılığı

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