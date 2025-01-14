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Dini değerlere küfürler edip hakaretler yağdırmıştı: Kartal Bulut Doğan tutuklandı

Dini değerlere küfürler edip hakaretler yağdırmıştı: Kartal Bulut Doğan tutuklandı

12:2914/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı
Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı

Sosyal medyada yaptığı tüm canlı yayınlarda Allah'a, Hz.Muhammed'e ve İslam yönelik hakaret ve küfürler yağdıran Kartal Bulut Doğan isimli sosyal medya yayıncısı gözaltına alınmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kartal Bulut Doğan tutuklandı.

Kartal Bulut Doğan isimli yayıncı sosyal medyada yaptığı tüm canlı yayınlarda Allah'a, Hz.Muhammed'e ve İslam yönelik hakaret ve küfürler yağdırmıştı.

"Gidin şikayet edin"

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt veren Doğan'ın yayınlarının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şikayette bulundu.

Gözaltına alındı

Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan isimli şahıs İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.


Tutuklandı

Dün gözaltına alınan Kartal Bulut Doğan, tutuklandı.


#Kartal Bulut Doğan
#gözaltı
#Cumhuriyet Başsavcılığı

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