Gündem Dini liderlerle İstanbul zirvesi
POLİTİKA

Dini liderlerle İstanbul zirvesi

Türkiye’nin Afrika açılımı, ekonomiden diplomasiye her alanda sürüyor. Açılımın son halkası ‘Dini Liderler Zirvesi’ olacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
2006 yılında birincisi, 2011 yılında ikincisi gerçekleştirilen zirvelere Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.
2006 yılında birincisi, 2011 yılında ikincisi gerçekleştirilen zirvelere Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.

Yarın Cumhurbaşkanlığı himayesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşecek ve 4 gün sürecek zirveye yaklaşık 50 ülke ve bölgeden yaklaşık 250 davetli katılması bekleniyor.

AFRİKA ALGISI DEĞİŞECEK

Kıta ülkeleri ile var olan tarihi, dini ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi, ülkelerin dini idareleri ile kurumsal ilişkilerin daha sağlıklı tesis edilmesi için koordinasyon gündemi ile toplanacak zirvenin üçüncüsü gerçekleştirilecek. Amacı dünyadaki Afrika algısını değiştirmek olan 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Dört gün sürecek zirvede Müslümanlarla tanışmak, ihmal edilmiş kardeşlik bağlarını ihya etmek, temel sorunları ele almak, dini eğitimi ve din hizmetleri alanlarında iş birliği sağlamak hedefleniyor.

İLİŞKİLER GÜÇLENEREK BÜYÜYECEK

Asya’dan sonra en fazla Müslüman Afrika’da yaşıyor. İslam İş birliği Teşkilatı’nın üyesi olan Türkiye’nin bu kıtadaki Müslüman ülke ve topluluklarıyla tarihi bağlarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, dini alanlardaki özgün birikim ve tecrübesini kıta Müslümanlarıyla paylaşması, son yıllarda Afrika ülkeleriyle siyasi ve ekonomik alanlarda kaydedilen gelişmelerin dini ve kültürel alanları kapsayacak şekilde genişletilerek sürdürülmesi hedefleniyor. Ayrıca zaman zaman değişik ülkelerde düzenlenen dini ve kültürel nitelikli uluslararası toplantılarda birçok Afrika ülkesinin dini temsilciliklerinin Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ile yaptıkları ikili görüşmelerde dile getirdikleri ülkemizle dini ve kültürel alanlarda iş birliği yapma arzularının planlı bir şekilde karşılanması sağlanacak.

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