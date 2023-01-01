Dip çamuru temizliği Türkiye’ye örnek olmalı

İncelemeler dahilinde Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri şantiye alanına gelerek yapılan çalışmalar ve proje hakkında bilgi aldı.
Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi’ni farklı kuruluşlar ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin çeşitli yerlerinden gelen Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve STK üyeleri, Dip Çamuru Temizliği Projesi’ni inceledi. Proje hakkında bilgi alan ve şantiye alanını gezen STK temsilcileri ve vatandaşlar, “Büyükşehir Belediyesi sadece İzmit Körfezi’ni değil Marmara Denizi’ni de kurtaracak bir proje başlatmış. Burada yapılan çalışmaların Türkiye’ye örnek olmasını arzu ediyoruz” dedi.
ŞANTİYE ALANINI İNCELEDİLER
Toplamda 3 gün süren ve şehrin birçok farklı yerindeki STK üyelerinin katıldığı Dip Çamuru projesi incelemeleri, eski İzmit Fuar Alanı içerisinde yer alan Sivil Toplum Merkezi’ndeki sunum ile başladı. Sunum kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. İncelemeler dahilinde Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri şantiye alanına gelerek yapılan çalışmalar ve proje hakkında bilgi aldı.