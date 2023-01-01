Dip çamuru temizliği Türkiye’ye örnek olmalı

Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi’ni farklı kuruluşlar ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin çeşitli yerlerinden gelen Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve STK üyeleri, Dip Çamuru Temizliği Projesi’ni inceledi. Proje hakkında bilgi alan ve şantiye alanını gezen STK temsilcileri ve vatandaşlar, “Büyükşehir Belediyesi sadece İzmit Körfezi’ni değil Marmara Denizi’ni de kurtaracak bir proje başlatmış. Burada yapılan çalışmaların Türkiye’ye örnek olmasını arzu ediyoruz” dedi.