Diş hekimi kadın öldü, eşi işi çıkınca uçak kazasından kurtuldu

Gündem

Korona virüsüne karşı önleyici özelliği var dedi: Doğal sabunları Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdi

Mardin’de faaliyet gösteren Aselcioğlu Sabunculuk, korona virüsüne karşı önleyici özelliği bulunduğu öne sürülen 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdi. Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener, “Kimyager olduğum için sabun konusunda önemli çalışmalar yapıyorum. Ürettiğimiz bıttım, badem ve lavanta sabunu virüse karşı etkili olacağına inanıyorum. Enfeksiyonlardan korunma birinci önlem, bulaşıcı zincirinin kırılmasında fayda sağlıyor. Umarım Mardin sabunları Çin halkına bir fayda sağlar” dedi.