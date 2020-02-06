Gündem Diş hekimi kadın öldü, eşi işi çıkınca uçak kazasından kurtuldu
İSTANBUL

Diş hekimi kadın öldü, eşi işi çıkınca uçak kazasından kurtuldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın eşinini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Genç diş hekiminden geriye fotoğrafları kaldı.
Genç diş hekiminden geriye fotoğrafları kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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DHA

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Cenazesi yarın Tekirdağ'da

Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi yarın Tekirdağ Malkara'da toprağa verilecek.

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Kocasıyla uçağa binecekti iptal oldu

  • İzmir'de yaşayan Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar'la Temmuz 2019'da dünyaevine giren genç kadın, eşiyle beraber haftasonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı.
    Eşinden önce geldi Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıkınca, daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra is uçak kazasında can verdi.
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