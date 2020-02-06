Gündem Pegasus uçağı pistten çıktı
İSTANBUL

Pegasus uçağı pistten çıktı

Pegasus havayollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı Sabiha Gökçen havalimanına yaptığı sert inişten sonra pistten çıktı. Pist sonundaki toprak alana 40 metre yükseklikten düşen uçak, 3 parçaya ayrıldı. Kazada, uçaktaki 183 yolcu ve mürettebattan 3 kişi öldü, 179 kişi yaralandı.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Pegasus havayollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı Sabiha Gökçen havalimanına inişinden hemen sonra pistten çıktı.
Pegasus havayollarının İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı Sabiha Gökçen havalimanına inişinden hemen sonra pistten çıktı.

Pegasus Havayolları’nın İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, içinde 177 yolcu ve 6 mürettebat ile Sabiha Gökçen havalimanına sert iniş yaptıktan hemen sonra pistten çıktı. Pist sonundaki eğimli toprak alana 40 metre yükseklikten düşen uçak, 3 parçaya ayrıldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 179 kişi de yaralandı. Yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla uçak enkazından çıkarken, enkazda kalan diğer yolcular itfaiye ve havaalanı ekipleri tarafından tahliye edildi. Yaralıların çoğunun kafa travması geçirdiği öğrenildi. Olay sonrası Sabiha Gökçen havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. Diğer havayolu şirketlerinin uçuşları da İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

40 metre yükseklikten düşen ve 3 parçaya ayrılan uçakta 3 kişi öldü 179 kişi yaralandı.

UÇAK DIŞINDA 6 YARALI DAHA

Uçakta yangın çıkmaması büyük şans olarak nitelendirilirken, yaralılardan durumu daha kötü olanların, gövdeden ayrılıp ters dönen ön parçanın altına sıkışan yolcular olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, havalimanı yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. Kazaya müdahale eden bir itfaiyeci de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

50-60 METRE SÜRÜKLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, olayda can kaybı olmadığını söyledi. Kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turhan, şunları kaydetti: “Adığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. 32’ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, uçağın pistten çıkmasına ilişkin, “Pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM’den E-5’e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. 175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var.” dedi.

Pistten çıkan uçaktaki yaralılar hastaneye götürüldü
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Pistten çıkan uçaktaki yaralılar hastaneye götürüldü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralıların kaza alanından ambulanslara sedyelerle taşındığı anlar kameralara yansıdı.


Telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Kurtarma ekiplerinin konuşmaları ortaya çıktı.

Pegasus havayollarının pistten çıkan uçağıyla ilgili olarak kurtarma ekiplerinin kendi aralarındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Konuşmalarda,

* İnişi müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum. Şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

* Anlaşıldı bütün ekipler 2-4’teki çukurun oraya. Bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslar da gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz?

* Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin. diyalogları yer aldı.

2 yılda 3. kazası

  • Pegasus havayollarının son 2 yılda pistten çıkma şeklinde gerçekleşen üçüncü kazaya karışması dikkat çekti. 14 Ocak 2018’de İstanbul- Trabzon seferini yapan 168 yolculu Pegasus uçağı Trabzon’da pistten çıkmıştı. Geçtiğimiz 7’Ocak’ta da yine Sabiha Gökçen’de yaşanan olayda Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren 164 yolculu Pegasus uçağı pistten çıkarak toprak alanda durabilmişti. İki kazada da yaralanan olmamıştı.

Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı
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Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.
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