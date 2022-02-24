Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Vatandaşlarımız olduğu yerde kalsın

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına bulundukları evlerde veya güvenli bir yerde kalmaları çağrısı yaptı.
Paylaşımında Kıran, "Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.
Kıran, Dışişleri Bakanlığına ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının arayabileceği numaraları da paylaştı.
Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız;
-Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz.
-Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/aKJX3xhhF2
Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız;