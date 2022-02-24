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POLİTİKA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Vatandaşlarımız olduğu yerde kalsın

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına bulundukları evlerde veya güvenli bir yerde kalmaları çağrısı yaparak, "Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Vatandaşlarımız olduğu yerde kalsın
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran.

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına bulundukları evlerde veya güvenli bir yerde kalmaları çağrısı yaptı.

Paylaşımında Kıran, "Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Kıran, Dışişleri Bakanlığına ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının arayabileceği numaraları da paylaştı.
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