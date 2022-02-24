Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'la bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bodnar'la Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal görüştü.Bodnar, bakanlıkta yaklaşık 20 dakika kaldı. DÜNYA Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: Boğazları Rusya'ya kapatma talebimizi Türk hükümetine iletiyoruz DÜNYA Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler EKONOMİ Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var DÜNYA Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan savunma çağrısı OYNAT 00:25 Rus savaş uçakları Harkov'da bir apartmanı vurdu Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasıyla birlikte Rus savaş uçakları ülkenin tüm şehirlerini tehdit ediyor.Uçaklar son olarak Harkov'da sivillerin yaşadığı bir apartmanı vurdu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2230470'); PID2.render('pid#comment-count-2230470'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder