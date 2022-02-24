Gündem Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Bodnar ile görüştü
POLİTİKA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'la bir araya geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Bodnar ile görüştü
Sedat Önal

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bodnar'la Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal görüştü.

Bodnar, bakanlıkta yaklaşık 20 dakika kaldı.

Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: Boğazları Rusya'ya kapatma talebimizi Türk hükümetine iletiyoruz
DÜNYA
Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: Boğazları Rusya'ya kapatma talebimizi Türk hükümetine iletiyoruz

Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var
EKONOMİ
Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan savunma çağrısı
DÜNYA
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan savunma çağrısı

Rus savaş uçakları Harkov'da bir apartmanı vurdu
OYNAT 00:25
Rus savaş uçakları Harkov'da bir apartmanı vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasıyla birlikte Rus savaş uçakları ülkenin tüm şehirlerini tehdit ediyor.

Uçaklar son olarak Harkov'da sivillerin yaşadığı bir apartmanı vurdu.


Ailemi oradanalmaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.
Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Metro istasyonları doldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.