Gündem Çavuşoğlu 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak

Çavuşoğlu: 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak. 10 kilometrelik derinlikte birlikte devriye gezeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile vardığımız mutabakatın özü şudur; Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar, 30 kilometre derinliğe kadar tüm PKK/YPG teröristleri çıkarılacak. 10 kilometrelik derinlikte birlikte devriye gezeceğiz, birlikte devriye faaliyetleri başladı. Teröristlerin 30 kilometre çıkarılmasında Kamışlı dahildir, oradan da çıkartılacak ama devriyede hariçtir. Çünkü başından beri burada zaten rejim var" dedi.

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Çavuşoğlu, "Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri çıkartılacak. Yani biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Sahada ve masada güçlü olabilirseniz bunları yapabilirsiniz. Harekatı yapmasaydık bunlar olmazdı" diye konuştu.

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