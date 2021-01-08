Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB Türkiye'nin stratejik değerini göremiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz'in Diario do Noticias gazetesi için "Türk halkı geleceğini AB'de görüyor" başlıklı makale yazdı.

Portekiz'in AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı, Türkiye ve AB arasında daha adil ilişkilerin tesis edilmesi açısından bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Çavuşoğlu'nun kaleme aldığı makaleden önemli başlıklar şöyle:

"Türkiye her zaman gerginliği azaltma ve diyalogdan yana kararlı bir tutum sergilemiştir. Ancak bu yeterli değildir. AB, tüm üyelerini daha pozitif ve yapıcı bir tutum benimsemeleri için teşvik etmelidir.

"Türkiye Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası"

Türkiye, tarihsel olarak Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olmuştur ve Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dahil Avrupa kurumlarının kurucu üyesiyiz. 1952'den bu yana NATO üyesiyiz ve dünya çapındaki misyonlarına ve operasyonlarına öncü katkıda bulunuyoruz. Türkiye, Şubat 1952'deki Lizbon Zirvesinde NATO'ya resmen katıldı. AB üyeliği stratejik bir hedef olmaya devam ediyor.

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"AB Türkiye'nin değerini göremiyor"

Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya açılan bir kapı. Türkiye'nin güçlü bağlara sahip olması, AB için büyük stratejik katma değer. Maalesef AB, Türkiye'nin getirebileceği bu stratejik değeri göremiyor."

"Geleceğimizi AB'yle inşa etmek istiyoruz"

Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vurguladığı gibi "Geleceğimizi AB'yle birlikte inşa etmek istiyoruz" ifadesine yer vererek Türkiye'nin dünyanın diğer bölgelerinde gelişen ilişkileri ve aktif dış politikasının, Avrupa entegrasyon projesinden bir kopuş olmadığının altını çizdi.