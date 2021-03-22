Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve Karadağ'lı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi. Çavuşoğlu, toplantı öncesi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesi basına poz verdi.



“Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz”



Borrell görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Biz, Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Aynı zamanda üye ülkelerin ve AB’nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'lı mevkidaşı ile Brüksel'de biraraya geldi

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile biraraya geldi.

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Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile görüştük. Antalya Diplomasi Forumu ve Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi için kendisini ülkemizde ağırlayacağız. Karadağ'daki yatırımlarımız büyüyor. Turizmde tecrübemizi paylaşacağız. Pandemiye karşı işbirliği yapacağız." ifadelerini kaydetti.