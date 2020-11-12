Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesi bozan Ermenistan oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, "Ateşkesi bozan her seferinde Ermenistan oldu" dedi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü’de basın toplantısı düzenliyor https://t.co/mfZTzR1lP4 — Yeni Şafak (@yenisafak) November 12, 2020

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ateşkesi bozan her seferinde Ermenistan oldu.

Kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum.

Rusya’dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede olacağı belli. Azerbaycan’ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek.

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Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsiyoruz.

Rusya ile ortak gözlem merkezi için mutabakata vardık.

Nihai belgeyi dün akşam Akar ve Şoygu imzaladı.

Azerbaycan nasıl isterse yanlarında olacağız.

Fransa objektif olmadığı için saygınlığını da kaybediyor.



Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak. Bu sorun çözülmediği sürece, işgal edilen topraklar geri verilmediği sürece gerginlik devam edecek.

Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini yine öder. Anlaşmaya uymalılar

Ayrıntılar geliyor...