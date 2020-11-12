Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İşgal edilmiş topraklarının tamamı Azerbaycan’a verilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Ateşkesi bozan her seferinde Ermenistan oldu" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ateşkesi bozan her seferinde Ermenistan oldu.

Kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum.

İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamı Azerbaycan’a verilecek.

Rusya’dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede olacağı belli. Azerbaycan’ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek.

Anlaşmada Rusya'nın oynadığı rolü önemsiyoruz.

Rusya ile ortak gözlem merkezi için mutabakata vardık.

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Nihai belgeyi dün akşam Akar ve Şoygu imzaladı.

Azerbaycan nasıl isterse yanlarında olacağız.

Fransa objektif olmadığı için saygınlığını da kaybediyor.



Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak. Bu sorun çözülmediği sürece, işgal edilen topraklar geri verilmediği sürece gerginlik devam edecek.

Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler

Rusya'nın rolü neyse Türkiye'nin rolü de o olacak. Rusya ile birlikte çalışacağız.

Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar.

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Azerbaycan toprakları geri verilirse ve koridorlar açılırsa bundan herkes faydalanır. En çok bölge ülkeleri faydalanacak. Bölgenin istikrarının ve ekonomisinin düşünülmesi lazım. Nahçıvan’a açılacak koridordan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de faydalanacak, ticaret yapıldığında maliyet düşeceğinden Türkiye de yararlanacak.

İhtiyaç duyulursa TBMM'den tezkere geçer.

Bu anlaşmaların tek hedefi işgal edilmiş toprakların geri alınmasıdır.

OYNAT 00:49 Bakan Akar ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu gözlem merkezi mutabakatını imzaladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı. Akar, 'İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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