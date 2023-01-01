Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyona izin verildiğini belirterek "Bu melun ve menfur saldırıyı, şiddetle kınıyorum. İsveç hükümetinin derhal gereğini yapması ve bütün insanlıktan özür dilemesi lazım" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim yakma eylemine" izin verilmesine tepki göstererek "Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir." ifadelerini kullandı.
İsveç'te geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunduğunu açıklayan İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'a izin verildi. Irkçı siyasetçinin eylemlerine yıllardır göz yuman İsveç hükümeti, Paludan'ın daha önce yaptığı başvurulara da onay vermişti. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınıyor. 2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde eylemlerini sürdürmüştü.
İsveç'te Kuran'-ı Kerim'e yönelik yapılması planlanan alçak saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. İsveç polisi tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verilmesine bir tepki de Adalet Bakanı Bozdağ'dan geldi. Alçak saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bozdağ, "Bu eyleme izin verilmesi, bir akıl tutulmasıdır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm’e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç Hükümetini ve polisini kınıyorum." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Stokholm'de terör örgütü PKK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemine sessiz kalan İsveç hükümetine, "Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması, tedbir alınması gerekirdi" diyerek tepki gösterdi. Bu konudaki tepkilerini İsveç Savunma Bakanı Jonson’a ilettiğini aktaran Bakan Akar, "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.
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