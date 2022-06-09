Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres, görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımları ele aldı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres, görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımları ele aldı.
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