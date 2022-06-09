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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterresle telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres, görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımları ele aldı.

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