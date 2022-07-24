Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adayını açıklamayan 6'lı masaya tepki: Sağıra yatıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Adaylarını açıklamadıkları için 6'lı masaya tepki gösteren Erdoğan, 'Hâlâ 'Cumhur İttifakı adayını açıklasın' diyorlar. 'Seçim tarihi belli olsun' diyorlar. Sağıra yatıyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli' ifadelerini kullandı.



