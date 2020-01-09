Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Bağdat'taki görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
- Halbusi'ye, Türkiye'nin Irak halkına olan sevgisini ve desteğini ilettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu zor günlerinde Iraklı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek" ifadesini kullandı.
#Irak Meclis Başkanı Muhammed El Halbusi’ye Irak halkına olan sevgimizi ve desteğimizi dile getirdik. Bu zor günlerinde Iraklı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek. pic.twitter.com/wFQykvqvuD
#Irak Meclis Başkanı Muhammed El Halbusi’ye Irak halkına olan sevgimizi ve desteğimizi dile getirdik. Bu zor günlerinde Iraklı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek. pic.twitter.com/wFQykvqvuD— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 9 Ocak 2020