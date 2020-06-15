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Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kritik toplantı sonrası açıkladı İrana yçuşlar 1 Ağustosta başlayacak
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kritik toplantı sonrası açıkladı: İran'a yçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerin devam edeceğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif - ​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif - ​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

İran Dışişleri Bakanı Zarif saat 11.00'da Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile toplantıya geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 1 buçuk saat sürdü.

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul’da Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/srKGQbfVzU

KRİTİK TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR

İki bakan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sınırları açtık. 1 Ağustos'tan itibaren uçuşları da başlatacağız.

Bölgede istikrarsızlık ve terör var. Bundan sonraki süreçte Suriye'de kalıcı barışı getirmek için ne yapmamız gerektiğini konuşmamız gerekiyor. İran'ın istikrarı ve huzuru da bizim için oldukça önemli. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Şu pandemi bize bir şey öğretti ki, bugün her zamankinden daha fazla işbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç var. Tek taraflı adımlar ve yaptırımlar yerine birlikte adım atmak, dayanışmayı artırmak gerekiyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamalarından satır başları:

Salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.

İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Biz her zaman diyalog içerisinde olmalıyız. Diplomatik taşınmazlarla ilgili bir anlaşma imzaladık. Bu konu ile ilgili vatandaşlarımıza inşallah yakın zamanda yardımcı olacağız. Türkiye'ye doğal gaz akışı yeniden başlayacak. Suriye'de kalıcı barış için önce sanal ortamda ardından İran'da bir toplantı düzenleyeceğiz.

SORU- RUSYA İLE LİBYA GÖRÜŞMESİ NEDEN ERTELENDİ?

Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Libya'da ateşkes için birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte Erdoğan ve Putin birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar. Bizlerin de çalışma yapmasını talimatlandırdılar. Bu doğrultuda bizde Ruslarla temasa geçtik.

Önce bakan yardımcısı ve teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda temel düzeyde bir görüş ayrılığımız olmadığını gördük. Ancak ateşkesin kalıcı olması için görüşmelerin teknik düzeyde görüşülmesine devam etmeye karar verdik.

  • Libya'da çatışan taraflar var. Farklı görüşler, farklı tutumlar var, kabileler var. Ateşkes tarihi konusunda Türkiye ve Rusya'nın kararı belirleyici olmayabiliyor. Bunu geçmişte gördük.

Daha önce Moskova'da Serrac ateşkesi imzaladı, Hafter imzalamadı. Daha sonra Berlin'de geniş bir toplantı yapıldı. Ortak bir deklarasyon ortaya çıktı. Bunu da Hafter desteklemediği gibi saldırganlığını artırdı. Tüm çabalarımız sorun getirmedi. Ruslarla görüşmelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu sefer kalıcı bir ateşkes ve Libya'yı siyasi sürece götürebilecek bir sürece gitmemiz gerekiyor. O nedenle teknik düzeyde hem kendi aramızda, hem de Libyalılarla görüşmeleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun başka bir yere çekilmesine gerek yok.

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