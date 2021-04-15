Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mayıs başında Mısır'a heyet gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dendias'ın Ankara ziyareti

Yunanistan ile 5 yıldır var olan mekanizmaları işletemedik. Siyasi istişareleri gerçekleştiremedik. Bunları Yunanistan’ın olumsuz yaklaşımı sebebiyle gerçekleştiremedik. İstikşafi görüşmelere ara verilmişti. Daha sonra Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan politika sonrası ilişkiler gerildi. Devreye AB ve farklı ülkeler girdi. Biz Yunanistan ile masaya oturmaya hazırız

Yunanistan ile görüşmelerimiz son dönemde yeniden başladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye’ye geliyor. Dün gelecekti ancak NATO görüşmeleri vardı. Bugün için çağırdım ve kabul etti. Bugün Ankara’da kendisini ağırlayacağız. Kendisi ile samimi bir ortamda görüşmeyi planlıyoruz. Yunanistan ile aramızdaki diyalog ve üst düzey ziyaretler çok önemli ve memnuniyet verici. Bizim Yunanistan ile görüşmek için Ab ya da diğer ülkelere ihtiyacımız yok. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular var. Bunları açık açık konuşmamız lazım.

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GÜNDEM Çavuşoğlu’nun konuğu Dendias

MISIR İLE 8 YIL SONRA BAŞLAYAN TEMASLAR

Birbirimizin Ramazan ayını tebrik ettik. Mısır tarafı Mayıs ayının ilk haftası Türkiye’den bir heyeti ülkelerine davet etti. Aramızdaki şartlar olgunlaştı, görüşmeler sürebilir. Mısır İslam dünyası için, Afrika için, Filistin herkes için önemli bir ülke. Mısır'ın istikrarı ve refahı herkes için önemli.

Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek.

DÜNYA Mısır’la karşılıklı ziyaret dönemi

ABD GEMİLERİ KARADENİZ'E GEÇMEYECEK

Elbette Karadeniz'in bir barış denizi olmasını istiyoruz. Tüm kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek deniz yetki alanlarını belirlenmesi konusunda vardığı bir mutabakat var. İstenilirse Karadeniz barış denizine dönüştürülebilir. Biz bunu savunuyoruz. Halihazırda Ukrayna - Rusya gerginliği buna engel oluyor.

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Bizim Türkiye olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerimiz gayet iyi. Biz sorunların barışçıl yoldan çözülmesi için iki ülkeye de aynı telkinlerde bulunuyoruz. Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz yumuşamadan memnunuz. Eğer diplomasi olarak adımlar atılırsa memnun oluruz.

ABD gemileri bugün boğazdan geçmezse 15 günlük bildirim süresi yeniden başlar. Kıyıdaş olmayan ülkeler 15 gün önceden bildirmesi gerekiyor. ABD bize dün sözlü olarak geçişleri iptal ettiğini söyledi. Henüz yazılı bir nota gelmedi.

Rusya ile Türkiye arasında birçok ilişki var, ticaret hacmi, enerji işbirliği, yatırımlar gibi. Bazen karşı tarafta olduğumuz konularda bile ortak noktada buluşabiliyoruz. Biz iki ülke tarafında taraf tutmuyoruz. Bizim tavrımız açık, dengeli ve yapıcı" derken, "Biz montrö anlaşmasını harfiyen uyguluyoruz. Bundan ne Rusya'nın ne başkasının bir endişesinin olmaması lazım.

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GÜNDEM ABD Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini iptal etti

ABD BAŞKANI BLİNKEN İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

S-400, FETÖ, ABD'nin terör örgütlerine verdiği destekleri konuştuk. Yol haritası üzerinden ilerlenmesi konusunda mutabıkız. Türkiye'nin görüşlerini belirten bir belgeyi ABD'ye verdik" diyen Çavuşoğlu, "ABD bu belge üzerine çalışıyor. İkili ilişkilerde bu diyalogların devam etmesi için Afganistan, Suriye ve bölgesel konularda ne düşünüyoruz ve neler yapabiliriz konularını konuştuk.

İki ülkenin birlikte çalışma planı umut verici bir gelişme. Diğer sorunları çözmemiz için yol haritası üzerinde, bir bütün halinde neler yapabileceğimizi müzakere etmemiz ve sonra da uygulamamız gerekiyor. ABD terör örgütlerine destek vermeye devam ederse ilişkilerimiz olumsuz yönde etkilenir.

Geçmişte de ABD başkanları bu iddia üzerine bulunmuştu. ABD gibi bir ülke diğer ülkelere birçok hatırlatmalarda bulunuyor. ABD uluslararası hukuku göz önüne alırsa böyle bir karar vermez

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24 Nisan'da ABD'nin böyle bir söylemde bulunmayacağını düşünüyoruz. En kötü ihtimalle kabul etti diyelim. Bir siyasetçi böyle bir şey dedi diye böyle bir durum kabul edilmez. BM 1948 yılında açıkça kararını verdi.



KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Montrö Antlaşmasını şu an harfiyen uyguluyoruz. Kanal İstanbul tartışmasını buradan ayrı bir yerde görmek gerekiyor. Kanal İstanbul tartışması tamamen farklı.

Afganistan'da kalıcı barışı ve istikrarı destekliyoruz.

KIBRIS TOPLANTILARI

Sayın Akıncı ile birlikte hem BM'ye hem AB'ye sabah akşam federasyon meselesini söyledi. Daha önce mütabakata vardığımız konularda geri adım atıldı. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis 'ben bir şey paylaşmak istemiyorum' dedi" şeklinde konuşurken, "Rum tarafı sürekli geri adım atıyor. Artık görüşme yapmayacağız. Bu zaman kaybıdır. 20-30 sene daha müzakere etsek sonuç çıkmayacak. 53 sene müzakere ettik, sonuç çıkmadı. İmkansızı zorlamanın hiçbir anlamı yok.

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OYNAT 02:04 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rum Kesimi'ne net mesaj: Olmayacak bir şeyi müzakere etmenin faydası yok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum kesiminin uzlaşmaz tavrını eleştirerek, 'Olmayacak bir şeyi müzakere etmenin faydası yok. 52 sene neden olmadı? Tahammülümüz var mı? Artık zaman kaybına tahammülümüz yok' dedi.

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İSRAİL İLE İLİŞKİLER

"Bizim İsrail ile iyi olabilmemiz için, bizimle işbirliği yapması gerekiyor ve işgale son vermesi gerekiyor. Biz önceden Golan Tepeleri ile ilgili İsrail ile çalışıyorduk, sonra İsrail vazgeçti. İsrail politikalarını gözden geçirmezse ilişkilerimizde istikrar zor olur. Özel şirketlerimiz ticaretlerine devam ediyor, biz bunu engellemeyi doğru bulmuyoruz.