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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan'a bir ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilere dair temaslarının yanı sıra, Pakistan'da düzenlenecek 'Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı'na katılacak.

Haber Merkezi İHA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti’ne bir ziyarette bulunacak. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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Gerçekleştirilecek görüşmelerde Yedinci Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısına ilişkin hazırlıkların eşgüdümünün de yapılması bekleniyor.

Türkiye-Pakistan-Azerbaycan zirvesi

Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı tertiplenecek. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Karaçi Başkonsolosluğu’nun yeni binasının resmi açılışını da gerçekleştirecek.

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