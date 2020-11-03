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Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuştan Avusturyaya taziye mesajı
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Avusturya'ya taziye mesajı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında iki kişinin hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Yaşanan saldırının ardından Türkiye'den art arda taziye mesajları yayınlanıyor. Son olarak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar." dedi.

Haber Merkezi AA
Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma yaşandı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma yaşandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında iki kişinin öldüğü duyuruldu. Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

"Avusturya halkının yanındayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana'da terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında iki kişi öldü
DÜNYA
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında iki kişi öldü

"Terör insanlık suçudur"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Viyana'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi bildiriyoruz. Avusturya halkının başı sağ olsun. Dini, dili, milliyeti ne olursa olsun terör, insanlık suçudur. Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar." dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da silah sesleri: Saldırıda ölü ve yaralılar var
OYNAT 00:43
Avusturya’nın başkenti Viyana’da silah sesleri: Saldırıda ölü ve yaralılar var
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.


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