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Gündem Çavuşoğlu Yunanistanla istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias görüşmeler için mutabakata vardı

Çavuşoğlu: Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile yaptığı görüşmede istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi. Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlayan mekanizma kurulmuştu.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmenin ardından istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede ikili konular başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlık konularını ele aldı.

GÖRÜŞMELER İÇİN MUTABIK KALDIK

  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

Yunan gazetesinin alçak manşetine diplomatik cevap: Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
GÜNDEM
Yunan gazetesinin alçak manşetine diplomatik cevap: Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlayan mekanizma kurulmuştu.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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