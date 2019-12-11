Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan kritik Libya açıklaması Güç göndermek için Meclisten geçmesi gerekiyor
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Libya açıklaması: Güç göndermek için Meclis'ten geçmesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da yaptığı açıklamalarda "Türkiye sınırların ötesine bir güç gönderdiği zaman ilk önce Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Yani iç hukukumuz bakımından en uygun adımı atmak durumundayız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Bu anlaşma her iki taraf için yürürlüğe girmiştir. Bizde de Meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. BM’ye ve kamuoyuna hem anlaşma halkında bilgi veriyoruz hem de kıta sahanlığımızı BM’ye tescil ettiriyoruz" dedi.

BM'YE TESCİL ETTİRİYORUZ

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte iş birliğimize devam etmek istiyoruz. Biz diyalogdan ve diplomasiden, iş birliğinden yanayız. Yeter ki AB çifte standarttan uzak dursun.

Bu anlaşma her iki taraf için yürürlüğe girmiştir. Bizde de Meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. BM’ye ve kamuoyuna hem anlaşma halkında bilgi veriyoruz hem de kıta sahanlığımızı BM’ye tescil ettiriyoruz. Sondaj faaliyetlerimizi de kıta sahanlığımz içinde yürütüyoruz.

  • Türkiye sınırların ötesine bir güç gönderdiği zaman ilk önce Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Yani iç hukukumuz bakımından en uygun adımı atmak durumundayız.

Libya antlaşması çıldırttı: Türk gemilerini batırın
DÜNYA
Libya antlaşması çıldırttı: Türk gemilerini batırın

Mehmetçik Libya'ya giderse dengeler değişir
DÜNYA
Mehmetçik Libya'ya giderse dengeler değişir

Libya'ya asker göndeririz
GÜNDEM
Libya'ya asker göndeririz

Trablus Tugayı
GÜNDEM
Trablus Tugayı

Bakanlık açıkladı

Bakanlık açıkladı

HDP'li başkan teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı.
Okul yöneticileri açığa alındı

Okul yöneticileri açığa alındı

Mert, okulda çikolata yerden fenalaşarak hayatını kaybetmişti.
Vampirler topluluğu

'Vampirler topluluğu'

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan Nobel için sert tepki.
İzleri doktor fark etti

İzleri doktor fark etti

​2,5 aylık bebeğin ölümünde korkunç iddia.
Meclis'ten geçmeli

Meclis'ten geçmeli

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Libya açıklaması.
Google seçti: <br>En iyisi Lokma

Google seçti:
En iyisi Lokma

​Yemek tarifi uygulaması Lokma "en iyi kişisel gelişim uygulaması" alanında ipi göğüsledi.

Nobel <br>Handke'yle öldü!

Nobel
Handke'yle öldü!

Siyasi bir kurum olduğu gerçeği Müslümanların kafasına sokuldu.

FETÖ'nün hücre evlerine baskın

FETÖ'nün hücre evlerine baskın

Örgütün yeni yapılanmasına büyük darbe vuruldu.
10 yılın<br>en düşük seviyesi

10 yılın
en düşük seviyesi

​İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Barutsuz topta rekor

Barutsuz topta rekor

Türkiye'nin geliştirdiği elektromanyetik top Tufan'da büyük başarı.
Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

​Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuştu.
Mehmetçik girerse dengeler değişir

Mehmetçik girerse dengeler değişir

TSK'nın Libya'daki varlığı bölgede yeni bir sayfa açacak.
7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

​Deprem uzmanı Sözbilir'den çarpıcı açıklama.
Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

​On binlerce Uygur'un cemaatini oluşturduğu tarihi cami şimdi bomboş.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.