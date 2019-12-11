Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Libya açıklaması: Güç göndermek için Meclis'ten geçmesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Bu anlaşma her iki taraf için yürürlüğe girmiştir. Bizde de Meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. BM’ye ve kamuoyuna hem anlaşma halkında bilgi veriyoruz hem de kıta sahanlığımızı BM’ye tescil ettiriyoruz" dedi.

BM'YE TESCİL ETTİRİYORUZ

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız. Önümüzdeki süreçte iş birliğimize devam etmek istiyoruz. Biz diyalogdan ve diplomasiden, iş birliğinden yanayız. Yeter ki AB çifte standarttan uzak dursun.

Bu anlaşma her iki taraf için yürürlüğe girmiştir. Bizde de Meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. BM’ye ve kamuoyuna hem anlaşma halkında bilgi veriyoruz hem de kıta sahanlığımızı BM’ye tescil ettiriyoruz. Sondaj faaliyetlerimizi de kıta sahanlığımz içinde yürütüyoruz.

Türkiye sınırların ötesine bir güç gönderdiği zaman ilk önce Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Yani iç hukukumuz bakımından en uygun adımı atmak durumundayız.

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