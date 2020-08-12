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POLİTİKA

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan sert sözler: Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz!

Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz için net mesajlar verdi: Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız ve bu konuda da hiçbir şekilde taviz veremeyiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığı’nda biraraya geldi. Çavuşoğlu ve Bayramov, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin, Türkiye’nin burada iyi niyet göstergesi olarak “taviz değil geçici bazı jestler” yaptığının altını çizerek, bu süreçte de Avrupa Birliği (AB) ve Almanya’nın diyalog için çaba sarf ettiğini anımsattı.

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"Oruç Reis'i durduramayan Yunanistan ne milletine ne de dünyaya hiçbir şey anlatamaz"
Türkiye'nin kıta sahanlığını Mısır'la yaptığı anlaşma üzerinden gasp etmeye çalışan Yunanistan'a karşı Ankara geri adım atmadı. Oruç Reis'in Kıbrıs açıklarına gönderilmesiyle Akdeniz'de tansiyon yükselirken, Diriliş Postası Atina Muhabiri Batuhan Gülşah tüm gelişmelerin Atina'daki yansımasını Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı.


YENİ BÖLGELERDE DE ARAMA YAPACAĞIZ

Türkiye olarak AB ve Almanya’ya “Biz bu jesti yaparız ama Yunanistan ve Rum kesiminden herhangi olumlu adım yerine olumsuz adım göreceksiniz” dediğini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye’nin argümanlarının gerçekleştiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böyle bir durumda biz ne yapıyoruz; gemilerimizi tekrar hareketlendirdik. Oruç Reis bölgeye gitti ve ağustos sonu itibarıyla yeni bölgelerde de kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirlemiştik. Yine o alanlara da ruhsat vererek her türlü sismik araştırma, sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kararlılığımız tamdır. Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız ve bu konuda da hiçbir şekilde taviz veremeyiz.

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KARŞIMIZDA KÖTÜ NİYETLİ BİR ÜLKE VAR

Türkiye’ye yönelik dün bazı açıklamalar oldu. Bazıları dengeli, bazıları taraflı ama geldiğimiz noktada kimse Türkiye’ye yönelik ‘Siz iyi niyet göstermediniz’ diyemez. Biz iyi niyet gösterdik ama karşı tarafta kötü niyetli bir ülke var. Dolayısıyla suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar.”

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AZERBAYCAN’IN TERCİHİ BİZİM DE TERCİHİMİZDİR

Çavuşoğlu, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarına da tepki gösterdi ve Türkiye’nin Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümüne ilişkin tavrının, diplomasiden yana olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, “Ama kardeş Azerbaycan da hangi çözüm yöntemini tercih ederse, biz o konuda da kardeş Azerbaycan’ın yanında olacağız. Yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da, “Kardeş Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında oldu. Bölgede barışın önündeki engel Ermenistan’ın tutumu” açıklaması yaptı.

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