Dışişleri Bakanı Fidan BM Zirvesi'nde konuştu: Dünya beşten büyüktür

Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM'nin yapısı hakkında eleştirilerde bulundu. "Şiddete karşı barışı savunacak etkin bir yapıya ihtiyacımız var" diyen Bakan Fidan, "Dünya beşten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını BM'de daha demokratik hale getirmeliyiz. Her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Geleceğin Zirvesi"ne hitap etti.
Uluslararası toplum ve BM'nin "tarihi bir sınavdan" geçtiğini kaydeden Fidan, kriz ve ihtilaflara çözüm bulma kabiliyetinin azaldığını belirtti.
Fidan, küresel eşitsizlik ve adaletsizliğin arttığını ve bunların İslamofobi ile yabancı düşmanlığı için zemin hazırladığına işaret etti.
"BM liderlik göstermiyor"
"Dünya 5'ten büyüktür." diyen Fidan BM'de karar alma mekanizmalarının daha demokratik hale getirilmesi ve kutuplaşmayı engelleyecek araçların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Uluslararası finansal mimaride de reform yapılması gerektiğinin altını çizen Fidan, ancak bu şekilde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebileceğini söyledi.
Fidan, Türkiye'nin her platformda bu hedeflerin gerçekleşmesi için çaba sarf etmeye devam edeceğini bildirdi.
Aynı zamanda yeni teknolojiler ve yapay zekaya adapte olmak için yeni yollar keşfetmeye devam edildiğini belirten Fidan, bu çerçevede kabul edilen "Dijital Sözleşme"yi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Fidan, uluslararası toplumun Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı BM Teknoloji Bankası'na da desteğini artırmasını beklediğini söyledi.