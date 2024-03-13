|
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan ile Hollanda Dışişleri Bakanı Slot Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular ele alındı.

17:45 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:57 - 13/03/2024 Çarşamba
IHA
Hakan Fidan
Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin açlık ve salgın hastalıklardan da ölmeye başladıklarına dikkati çekerek, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ramazan mesajı yayınlayan Blinken'dan timsah gözyaşlarıyla Gazze ve Sincan vurgusu
Ramazan mesajı yayınlayan Blinken'dan timsah gözyaşlarıyla Gazze ve Sincan vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramazan ayının gelişi vesilesiyle mesaj yayınladı. Müslümanlara hayırlı Ramazanlar dileyen Blinken, "Bu yıl, bu barış zamanı Sincan'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor” dedi. Söz konusu acıların dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından hissedildiğini ifade eden Blinken, "Gazze'ye ilave insani yardım ulaştırırken, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren en az altı hafta süreyle acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini de kullandı.

#Hakan Fidan
#Hanke Bruins Slot
#Hollanda
#Gazze
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım maaşı yatan iller: 13 Mart Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri?